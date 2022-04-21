Тен Хаг - тренер с наилучшим процентным соотношением побед в истории Эредивизии

Сегодня было объявлено о контракте голландского наставника Эрика тен Хага с «Манчестер Юнайтед». Тен Хаг покидает амстердамский «Аякс» после пяти лет работы, в ходе которых ему удалось вывести столичную команду в полуфинал Лиги чемпионов, а также вернуть гегемонию «Аякса» в чемпионате Нидерландов.

Весьма впечатляет процент побед тен Хага с амстердамским клубом в ходе выступлений в Эредивизии - 79 процентов выигранных матчей! Это является абсолютным рекордом в истории голландского чемпионата среди всех тренеров, которые провели более ста матчей у руля того или иного голландского клуба.