Тен Хаг разочарован поражением в финале кубка Голландии

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг выразил неудовлетворение игрой команды в финале кубка Голландии против ПСВ.

«Мы сделали две очень большие ошибки. Во-первых, нужно быть всегда сосредоточенным на сто процентов», - сказал тен Хаг.

Он добавил, что команда защищалась не лучшим образом.

«Вы должны защищаться намного лучше. Нельзя позволять таким игрокам, как Гакпо, свободно входить в штрафную. С ним рядом были два человека, нужно было держать его», - добавил голландский наставник.

Он также отметил, что «Аякс» не реализовал несколько выгодных моментов, что и привело в конечном счете к поражению со счетом 1:2.