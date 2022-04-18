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Чемпионат Голландии. Эредивизие

Тен Хаг разочарован поражением в финале кубка Голландии

18 Апреля 2022 • 11:09 Комментировать

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг выразил неудовлетворение игрой команды в финале кубка Голландии против ПСВ.

«Мы сделали две очень большие ошибки. Во-первых, нужно быть всегда сосредоточенным на сто процентов», - сказал тен Хаг.

Он добавил, что команда защищалась не лучшим образом.

«Вы должны защищаться намного лучше. Нельзя позволять таким игрокам, как Гакпо, свободно входить в штрафную. С ним рядом были два человека, нужно было держать его», - добавил голландский наставник.

Он также отметил, что «Аякс» не реализовал несколько выгодных моментов, что и привело в конечном счете к поражению со счетом 1:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Эрик тен Хаг
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