Директор «Аякса» о будущем тен Хага: «Сделали все, чтобы сохранить его в команде»

Джерри Хамстра, технический директор «Аякса», высказался относительно будущего Эрика тен Хага в команде.

Нидерландец — основной претендент для назначения на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед».

«Буду краток: сделали все, чтобы сохранить его в команде. Предложили новый контракт, улучшили финансовое предложение. Сделали все, что было в наших силах. Не буду конкретно вдаваться в подробности.

Эрик примет решение о своем будущем самостоятельно. Это опытный и мудрый специалист» — сказал Хамстра изданию ESPN.

Также технический директор добавил, что у «Аякса» есть 2 сценария. Если тен Хаг примет решение покинуть клуб, они задействуют второй.