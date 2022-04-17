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Чемпионат Голландии. Эредивизие

Директор «Аякса» о будущем тен Хага: «Сделали все, чтобы сохранить его в команде»

17 Апреля 2022 • 19:17 Комментировать

Джерри Хамстра, технический директор «Аякса», высказался относительно будущего Эрика тен Хага в команде.

Нидерландец — основной претендент для назначения на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед».

«Буду краток: сделали все, чтобы сохранить его в команде. Предложили новый контракт, улучшили финансовое предложение. Сделали все, что было в наших силах. Не буду конкретно вдаваться в подробности.

Эрик примет решение о своем будущем самостоятельно. Это опытный и мудрый специалист» — сказал Хамстра изданию ESPN.

Также технический директор добавил, что у «Аякса» есть 2 сценария. Если тен Хаг примет решение покинуть клуб, они задействуют второй.


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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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