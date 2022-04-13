«Аякс» намерен пригласить тренера «Лиона»

«Аякс» рассчитывает вернуть главного тренера «Лиона» Петера Боса на случай, если нынешний наставник амстердамцев Эрик тен Хаг всё-таки покинет клуб, сообщает Voetbal International.

Напомним, ранее Бос уже возглавлял «Аякс» в сезоне 2016-2017. Под его руководством команда дошла до финала Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что тен Хаг близок к переходу в английский «Манчестер Юнайтед». Руководство голландского клуба об этом знает и активно ищет нового тренера.

После 31 тура «Лион» под руководством Боса занимает 10-е место в турнирной таблице французской Лиги 1.