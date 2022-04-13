Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Голландии. Эредивизие

«Аякс» намерен пригласить тренера «Лиона»

13 Апреля 2022 • 17:12 Комментировать
Фортуна Ситтард
...
Спарта Роттердам
16.04 19:45

«Аякс» рассчитывает вернуть главного тренера «Лиона» Петера Боса на случай, если нынешний наставник амстердамцев Эрик тен Хаг всё-таки покинет клуб, сообщает Voetbal International.

Напомним, ранее Бос уже возглавлял «Аякс» в сезоне 2016-2017. Под его руководством команда дошла до финала Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что тен Хаг близок к переходу в английский «Манчестер Юнайтед». Руководство голландского клуба об этом знает и активно ищет нового тренера.

После 31 тура «Лион» под руководством Боса занимает 10-е место в турнирной таблице французской Лиги 1.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аякс Петер Бос Эрик тен Хаг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ФОРТУНА СИТТАРД СПАРТА РОТТЕРДАМ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Апреля
17:12 · Голландия. Эредивизие
«Аякс» намерен пригласить тренера «Лиона»
12 Апреля
23:35 · Голландия. Эредивизие
Ван Хойдонк жёстко раскритиковал Онану
22:12 · Голландия. Эредивизие
Роббен пробежал марафон в Роттердаме
08:53 · Голландия. Эредивизие
«Ювентус» рассчитывает побороться за Антони
08:31 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готов заключить контракт с тен Хагом
11 Апреля
11:59 · Голландия. Эредивизие
Вратарь «Валенсии» может перейти в «ПСВ»
11:14 · Голландия. Эредивизие
Тренер «ПСВ» договорился о контракте с «Бенфикой»
10 Апреля
19:14 · Голландия. Эредивизие
Гравенберх провёл сотый матч в составе «Аякса»
09 Апреля
23:11 · Голландия. Эредивизие
«Аякс» одержал волевую победу над «Спартой»
08 Апреля
18:33 · Голландия. Эредивизие
«Матч ТВ» лишился трансляций чемпионата Нидерландов
07 Апреля
18:27 · Германия. Бундеслига
Мазрауи готов стать игроком «Баварии»
06 Апреля
14:59 · Голландия. Эредивизие
Классен: «Надеюсь, тен Хаг останется в «Аяксе, у «МЮ» дела идут плохо»
11:24 · Англия. Премьер-лига
Гакпо: «Никому не отдаю предпочтения, но мне нравится «Арсенал»
05 Апреля
00:15 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг уже присматривает игроков из «Аякса» для «Манчестер Юнайтед»
04 Апреля
09:41 · Голландия. Эредивизие
Онана подписал контракт с «Интером», Ханданович не против
Все новости
Рекомендуем