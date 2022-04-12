Роббен пробежал марафон в Роттердаме

Бывший нидерландский нападающий Арьен Роббен отличался завидной скоростью на поле в бытность футболистом, но и сейчас любовь к забегам в нем сохранилась. Роббен решил пробежать марафон в Роттердаме, и успешно осилил дистанцию - правда, далеко не на первом месте, пробежав за 3 часа тринадцать минут и сорок секунд, в то время как победивший спортсмен пробежал за два часа, четыре минуты пятьдесять шесть секунд.

- Это не развлечение. И я сделал это. Это была битва. Публика помогала и я благодарен ей за это. В начале вы волнуетесь за время, стараетесь держаться графика, но потом думаете лишь о том, чтобы финишировать , - поведал Роббен, слова которого цитирует Rijnmond.