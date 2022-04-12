«Ювентус» рассчитывает побороться за Антони

«Ювентус» рассчитывает побороться за вингера «Аякса» Антони, сообщает Calciomercato. Ранее сообщалось, что бразильский нападающий является основной трансферной целью «Баварии» и «Манчестер Юнайтед».

Футболист провел запоминающийся сезон в Лиге чемпионов, несмотря на вылет голландского клуба в 1/8 финала, а также зарекомендовал себя, как игрока сборной Бразилии. В этом сезоне Антони провел в высшем дивизионе Голландии 23 матча, забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.

Ожидается, что «Аякс» потребует за 22-летнего футболиста около 35 миллионов евро.