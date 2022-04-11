Вратарь «Валенсии» может перейти в «ПСВ»

Голландский голкипер «Валенсии» Яспер Силлессен в летнее трансферное окно может вернуться на родину.

По информации Marca, 32-летний голландский вратарь летом может перебраться в «ПСВ Эйндховен». Действующее соглашение Яспера с «летучими мышами» истекает в июне 2023 года. Стоит отметить, что Силлессен уже выступал в голландском чемпионате в составе амстердамского «Аякса» и клуба «НЕК».

В этом сезоне Яспер Силлессен провёл в испанской лиге 15 матчей. В активе голландского голкипера три поединка на ноль.