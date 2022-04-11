Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Голландии. Эредивизие

Вратарь «Валенсии» может перейти в «ПСВ»

11 Апреля 2022 • 11:59 Комментировать

Голландский голкипер «Валенсии» Яспер Силлессен в летнее трансферное окно может вернуться на родину.

По информации Marca, 32-летний голландский вратарь летом может перебраться в «ПСВ Эйндховен». Действующее соглашение Яспера с «летучими мышами» истекает в июне 2023 года. Стоит отметить, что Силлессен уже выступал в голландском чемпионате в составе амстердамского «Аякса» и клуба «НЕК».

В этом сезоне Яспер Силлессен провёл в испанской лиге 15 матчей. В активе голландского голкипера три поединка на ноль.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Валенсия ПСВ Яспер Силлессен
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Апреля
11:59 · Голландия. Эредивизие
Вратарь «Валенсии» может перейти в «ПСВ»
11:14 · Голландия. Эредивизие
Тренер «ПСВ» договорился о контракте с «Бенфикой»
10 Апреля
19:14 · Голландия. Эредивизие
Гравенберх провёл сотый матч в составе «Аякса»
09 Апреля
23:11 · Голландия. Эредивизие
«Аякс» одержал волевую победу над «Спартой»
08 Апреля
18:33 · Голландия. Эредивизие
«Матч ТВ» лишился трансляций чемпионата Нидерландов
07 Апреля
18:27 · Германия. Бундеслига
Мазрауи готов стать игроком «Баварии»
06 Апреля
14:59 · Голландия. Эредивизие
Классен: «Надеюсь, тен Хаг останется в «Аяксе, у «МЮ» дела идут плохо»
11:24 · Англия. Премьер-лига
Гакпо: «Никому не отдаю предпочтения, но мне нравится «Арсенал»
05 Апреля
00:15 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг уже присматривает игроков из «Аякса» для «Манчестер Юнайтед»
04 Апреля
09:41 · Голландия. Эредивизие
Онана подписал контракт с «Интером», Ханданович не против
09:04 · Голландия. Эредивизие
«Реал» включился в борьбу за Антони
03 Апреля
15:34 · Голландия. Эредивизие
ПСВ впервые в своей истории спасся, проигрывая в матче чемпионата со счётом 0:3
14:36 · Голландия. Эредивизие
Отношения Онаны с болельщиками «Аякса» продолжают ухудшаться
02 Апреля
15:54 · Голландия. Эредивизие
Антони подписал предварительный контракт с «ПСЖ»
30 Марта
20:09 · Голландия. Эредивизие
Ван Нистелрой возглавил ПСВ, контракт вступит в силу со следующего сезона
Все новости
Рекомендуем