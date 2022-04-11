Тренер «ПСВ» договорился о контракте с «Бенфикой»

Наставник «ПСВ Эйндховена» Рогер Шмидт договорился о контракте с лиссабонской «Бенфикой».

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, опытный немецкий специалист уже договорился о контракте с руководством лиссабонской команды. Шмидт в ближайшее время официально подпишет с «орлами» соглашение, которое будет рассчитано до лета 2024 года.

Напомним, что на данный момент «ПСВ» под руководством Шмидта занимает вторую строчку в голландском чемпионате. Клуб из Эйндховена на четыре очка отстаёт от лидирующего «Аякса».