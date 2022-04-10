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Чемпионат Голландии. Эредивизие

Гравенберх провёл сотый матч в составе «Аякса»

10 Апреля 2022 • 19:14 Комментировать
Аякс
2:1
Спарта Роттердам
окончен

В матче двадцать девятого тура чемпионата Нидерландов «Аякс» одержал волевую победу над «Спартой». Для полузащитника амстердамской команды этот поединок стал сотым в карьере в составе «Аякса» с момента дебюта в 2018-м году. Он стал самым молодым дебютантом в составе команды в возрасте 16 лет и 130 дней, на 80 моложе дебюта Кларенса Зеедорфа в 1992-м году.

Сто официальных матчей Гравенберха делятся следующим образом - 70 поединков в Эредивизи, четырнадцать матчей в Лиге чемпионов, девять матчей в Кубке Нидерландов, шесть в Лиге Европы, и еще один в турнире имени Йохана Кройфа.

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Аякс Райан Гравенберх
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