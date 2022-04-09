«Аякс» одержал волевую победу над «Спартой»

В матче двадцать девятого тура чемпионата Нидерландов амстердамский «Аякс» принимал дома гостей из Роттердама - «Спарту».
Лидер чемпионата одержал победу, но далась она нелегко - после первого тайма «Аякс» проигрывал, а победный мяч удалось забить лишь с пенальти, назначенного за игру рукой. Его успешно реализовал капитан клуба - сербский нападающий Душан Тадич.
Протокол игры
|33'Де Кампс Юри (0:1)
|(1:1) Классен Дэви49'
|(2:1) Тадич Душан62'
Онана Андре•Тимбер Юррьен•Шуурс Перр•Блинд Дэйли•Тальяфико Николас 30' (Тейлор Кеннет ( 30') •Классен Дэви 89' (Кудус Мохаммед ( 89') •Альварес Эдсон•Гравенберх Райан•Бергёйс Стивен•Алле Себастьян 80' (Броббей Брайан ( 80') •Тадич Душан
Окойе Мадука•Жанс Лоран•Абелс Дирк•Вриндс Барт•Оассар Адиль 61' 63' (Бёгелсдейк Том ( 63') •Пинту Мика•Версейрен Арно 62' (Тай Леннарт ( 62') •Jeremy van Mullem•Де Кампс Юри 50' 76' (Намли Юнес ( 76') •Ван Крой Вито 46' (Мейнанс Свен ( 46') •Энгельс Марио 64' 76' (Далмау Адриан ( 76')
09 апреля. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).