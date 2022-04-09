«Аякс» одержал волевую победу над «Спартой»

В матче двадцать девятого тура чемпионата Нидерландов амстердамский «Аякс» принимал дома гостей из Роттердама - «Спарту».

Лидер чемпионата одержал победу, но далась она нелегко - после первого тайма «Аякс» проигрывал, а победный мяч удалось забить лишь с пенальти, назначенного за игру рукой. Его успешно реализовал капитан клуба - сербский нападающий Душан Тадич.