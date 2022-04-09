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Чемпионат Голландии. Эредивизие

«Аякс» одержал волевую победу над «Спартой»

09 Апреля 2022 • 23:11 Комментировать
Аякс
2:1
Спарта Роттердам
окончен

 

В матче двадцать девятого тура чемпионата Нидерландов амстердамский «Аякс» принимал дома гостей из Роттердама - «Спарту».

Лидер чемпионата одержал победу, но далась она нелегко - после первого тайма «Аякс» проигрывал, а победный мяч удалось забить лишь с пенальти, назначенного за игру рукой. Его успешно реализовал капитан клуба - сербский нападающий Душан Тадич.

Протокол игры  
Аякс 2:1Спарта Роттердам
  33'Де Кампс Юри (0:1)
(1:1) Классен Дэви49'   
(2:1) Тадич Душан62'   
Онана АндреТимбер ЮррьенШуурс ПеррБлинд ДэйлиТальяфико Николас  30' (Тейлор Кеннет (  30') Классен Дэви  89' (Кудус Мохаммед (  89') Альварес ЭдсонГравенберх РайанБергёйс СтивенАлле Себастьян  80' (Броббей Брайан (  80') Тадич Душан
Запасные: Ван Гелдерен ЛиамПерейра Данило IIСтекеленбург МартенГортер ДжейДарами МохаммедЛьянсана Энрик
Окойе МадукаЖанс ЛоранАбелс ДиркВриндс БартОассар Адиль   61'  63' (Бёгелсдейк Том (  63') Пинту МикаВерсейрен Арно  62' (Тай Леннарт (  62') Jeremy van MullemДе Кампс Юри   50'  76' (Намли Юнес (  76') Ван Крой Вито  46' (Мейнанс Свен (  46') Энгельс Марио   64'  76' (Далмау Адриан (  76')
Запасные: Дурмиси РизаКореманс ТимХейлен МайклМейерс АронВан Лир БенжаминМасурас Яннис
09 апреля. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).

 

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окончен Утрехт 1:1 Фортуна Ситтард 1.45 4.70 6.70
окончен Аякс 2:1 Спарта Роттердам 1.06 12.00 25.00
Идет 63 минута НЕК Неймеген 0:0 Твенте 3.40 3.50 2.05
10.04  13:15 Херенвен ... Гронинген 2.19 3.45 3.10
10.04  15:30 ПСВ ... Ваалвейк 1.14 7.80 15.00
10.04  15:30 Витесс ... Камбюр 1.73 3.90 4.30
10.04  17:45 Хераклес ... Фейеноорд
10.04  21:00 ПЕК Зволле ... АЗ Алкмаар 5.00 4.00 1.61
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Сегодня, 09 Апреля
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