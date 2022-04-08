«Матч ТВ» лишился трансляций чемпионата Нидерландов

Генеральный продюсер спортивного телеканала «Матч ТВ» Александр Тащин сообщил в своем телеграм-канале о том, что канал перестает трансляцию чемпионата Нидерландов.

«Права на телевизионный показ чемпионата принадлежат компании, находящейся в английской юрисдикции», — написал Тащин.

Иными словами, введенные ранее санкции со стороны Великобритании, в Нидерландах посчитали, что могут нарушить санкционное законодательство. Тем самым, прервав вещание своего чемпионата в России.

Напомним, ранее трансляции матчей Кубка Англии на «Матч ТВ» приостановлены.