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«Матч ТВ» лишился трансляций чемпионата Нидерландов

08 Апреля 2022 • 18:33 Комментировать

Генеральный продюсер спортивного телеканала «Матч ТВ» Александр Тащин сообщил в своем телеграм-канале о том, что канал перестает трансляцию чемпионата Нидерландов.

«Права на телевизионный показ чемпионата принадлежат компании, находящейся в английской юрисдикции», — написал Тащин.

Иными словами, введенные ранее санкции со стороны Великобритании, в Нидерландах посчитали, что могут нарушить санкционное законодательство. Тем самым, прервав вещание своего чемпионата в России.

Напомним, ранее трансляции матчей Кубка Англии на «Матч ТВ» приостановлены.    


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Александр Тащин Матч ТВ
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