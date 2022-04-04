Онана подписал контракт с «Интером», Ханданович не против

Голкипер «Аякса» Андре Онана подписал контракт с «Интером». В этом сезоне вратарь не являлся основным голкипером голландского клуба. Он провел 5 матче в высшем дивизионе Нидерландов.

Известный трансферный эксперт Фабрицио Романа опубликовал в своих соцсетях пост о реакции Самира Хандановича на этот трансфер.

«Это не проблема для меня. Я хочу, чтобы «Интер» становился сильнее. В июне у меня истекает контракт. Я надеюсь мы достигнем соглашения, хотя пока еще ничего не решено», - написал Ханданович.