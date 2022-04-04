«Реал» включился в борьбу за Антони

«Реал» включился в борьбу за вингера «Аякса» Антони, сообщает Calciomercato. Согласно сообщению, Антони будет в центре серьезной борьбы в летнее трансферное окно. «Реал Мадрид», «Барселона» и «Пари Сен-Жермен» заинтересованы в том, чтобы забрать 22-летнего бразильского футболиста из «Аякса».

Антони добился значительных успехов с момента перехода в «Аякс» из «Сан-Паулу» в июле 2020 года. Бразильский футболист успешно заменил Хакима Зиеша, зарекомендовав себя в качестве ключевой фигуры для клуба.

В этом сезоне футболист провел в высшем голландском дивизионе 23 матча, забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.