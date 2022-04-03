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Чемпионат Голландии. Эредивизие

ПСВ впервые в своей истории спасся, проигрывая в матче чемпионата со счётом 0:3

03 Апреля 2022 • 15:34 Комментировать
Твенте
3:3
ПСВ
окончен

В матче двадцать восьмого тура чемпионата Ниделрандов ПСВ отправился в гости к «Твенте», и уже к середине первого тайма проигрывал со счетом 0:3. Однако еще до перерыва «крестьяне» один мяч отыграли, в начале второй половины игры лидер команды Коди Гакпо отыграл еще один гол, а в добавленное арбитром время Оливье Боскальи все-таки спас ПСВ от поражения.

Этот случай - первый в истории выступлений клуба в национальном чемпионате, когда ПСВ удалось спасти матч, проигрывая с разницей в три мяча. ПСВ занимает второе место во внутреннем чемпионате Нидерландов, уступая амстердамскому «Аяксу» четыре очка. 

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Евро-Футбол.Ру,
ПСВ
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