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Чемпионат Голландии. Эредивизие

Ван Нистелрой возглавил ПСВ, контракт вступит в силу со следующего сезона

30 Марта 2022 • 20:09 Комментировать
Твенте
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ПСВ
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02.04 19:45

Бывший нападающий сборной Нидерландов, «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистелрой возглавил ПСВ, об этом сообщила пресс-служба клуба.

Известно, что контракт действует с 45-летним специалистом до лета 2025 года. Действующий наставник команды из Эйндховена Рогер Шмидт оставит пост главного тренера в конце текущего сезона и передаст полномочия ван Нистелрою.

После 27 туров «ПСВ занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. Команда отстает от лидирующего «Аякса» на два очка.

Ван Нистелрой работает в структуре ПСВ с 2017 года. Именно клуб из Эйнховена проставил знаменитого голландца. Он защищал цвета ПСВ с 1998 по 2001 год, затем перешел в «Манчестер Юнайтед», где выступал на высочайшем уровне.

В составе ПСВ он становился дважды чемпионом Нидерландов и выигрывал Суперкубок страны. В «Манчестере Юнайтед» он выиграл все турниры в Англии. Но, Лигу чемпионов голландец так и не выиграл.   


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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед ПСВ Руд Ван Нистелрой
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