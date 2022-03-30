Ван Нистелрой возглавил ПСВ, контракт вступит в силу со следующего сезона

Бывший нападающий сборной Нидерландов, «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистелрой возглавил ПСВ, об этом сообщила пресс-служба клуба.

Известно, что контракт действует с 45-летним специалистом до лета 2025 года. Действующий наставник команды из Эйндховена Рогер Шмидт оставит пост главного тренера в конце текущего сезона и передаст полномочия ван Нистелрою.

После 27 туров «ПСВ занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. Команда отстает от лидирующего «Аякса» на два очка.

Ван Нистелрой работает в структуре ПСВ с 2017 года. Именно клуб из Эйнховена проставил знаменитого голландца. Он защищал цвета ПСВ с 1998 по 2001 год, затем перешел в «Манчестер Юнайтед», где выступал на высочайшем уровне.

В составе ПСВ он становился дважды чемпионом Нидерландов и выигрывал Суперкубок страны. В «Манчестере Юнайтед» он выиграл все турниры в Англии. Но, Лигу чемпионов голландец так и не выиграл.