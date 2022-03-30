«ПСЖ» провел первый этап переговоров с представителями форварда «Аякса» Антони

«ПСЖ» намерен подписать бразильского нападающего «Аякса» Антони и уже провел первый раунд переговоров с представителями футболиста, сообщает Le10Sport.

По данным источника, на 22-летнего бразильца претендуют также «Барселона» и «Бавария».

Антони перешел в «Аякс» летом 2020 года из «Сан-Паулу». Тогда клуб из Амстердама заплатил бразильскому клубу 15 млн евро. Согласно порталу Transfermarkt стоимость 22-летнего Энтони на трансферном рынке составляет 35 млн евро.

В текущем сезоне бразилец принял участие в 33 матчах во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 10 результативных передач.