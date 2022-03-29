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Чемпионат Голландии. Эредивизие

Ван Нистелроой возглавит «ПСВ»

29 Марта 2022 • 22:05 Комментировать
Твенте
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ПСВ
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02.04 19:45

Известный в прошлом нидерландский нападающий Руд ван Нистелрой станет главным тренером эйндховенского «ПСВ» со следующего сезона.

Как сообщает издание ED, о назначении ван Нистелроя в скором времени будет объявлено официально. Экс-форвард сборной Нидерландов сменит на этом посту немца Роджера Шмидта, который покинет «ПСВ» по окончании сезона.

Ассистентом бывшего игрока «Манчестер Юнайтед» и мадридского «Реала» станет Фред Рюттен.

В настоящий момент 45-летний Руд ван Нистелрой возглавляет дубль эйндховенцев. Ранее он тренировал молодёжный состав команды, а также работал ассистентом главного тренера в сборной Нидерландов.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСВ Руд Ван Нистелрой Роджер Шмидт
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