Ван Нистелроой возглавит «ПСВ»

Известный в прошлом нидерландский нападающий Руд ван Нистелрой станет главным тренером эйндховенского «ПСВ» со следующего сезона.

Как сообщает издание ED, о назначении ван Нистелроя в скором времени будет объявлено официально. Экс-форвард сборной Нидерландов сменит на этом посту немца Роджера Шмидта, который покинет «ПСВ» по окончании сезона.

Ассистентом бывшего игрока «Манчестер Юнайтед» и мадридского «Реала» станет Фред Рюттен.

В настоящий момент 45-летний Руд ван Нистелрой возглавляет дубль эйндховенцев. Ранее он тренировал молодёжный состав команды, а также работал ассистентом главного тренера в сборной Нидерландов.