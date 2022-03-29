Директор «Аякса» об уходе Эрика тен Хага с поста главного тренера

Джерри Хамстра — технический директор «Аякса», прокомментировал уход Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед».

«Если бы тен Хаг остался на посту главного тренера «Аякса», было бы замечательно. Мы хотели бы продолжить сотрудничество в следующем сезоне.

У него с нами действует контракт, но в футболе принимаются стремительные решения. Сегодня Эрик полностью сконцентрирован на «Аяксе». Время покажет, что будет завтра» — сказал Хамстра изданию Voetbal International.

Напоминаем, что Эрик тен Хаг — основной кандидат на смену Ральфу Рангнику в следующем сезоне. Нидерландец уже прошел собеседование для боссов «МЮ».