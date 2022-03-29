Именитый голландский тренер Гус Хиддинк решил вернуться в ПСВ Эйндховен.

По информации Voetbal, руководители клуба из Эйндховена должны в ближайшее время объявить о новом тренерском штабе. Главным тренером ПСВ должен стать Рууд ван Нистелрой, известный болельщикам по выступлениям за «Манчестер Юнайтед» и голландскую сборную. Хиддинк же станет координатором нового тренерского штаба. Стоит отметить, что для экс-тренера сборной России это уже станет третьим приходом в ПСВ.

Напомним, что Гус Хиддинк шесть раз выигрывал с командой из Эйндховена чемпионат Голландии.