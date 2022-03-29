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Чемпионат Голландии. Эредивизие

Хиддинк решил вернуться в ПСВ

29 Марта 2022 • 10:58 Комментировать

Именитый голландский тренер Гус Хиддинк решил вернуться в ПСВ Эйндховен.

По информации Voetbal, руководители клуба из Эйндховена должны в ближайшее время объявить о новом тренерском штабе. Главным тренером ПСВ должен стать Рууд ван Нистелрой, известный болельщикам по выступлениям за «Манчестер Юнайтед» и голландскую сборную. Хиддинк же станет координатором нового тренерского штаба. Стоит отметить, что для экс-тренера сборной России это уже станет третьим приходом в ПСВ.

Напомним, что Гус Хиддинк шесть раз выигрывал с командой из Эйндховена чемпионат Голландии.

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Евро-Футбол.Ру,
Гус Хиддинк ПСВ эредивизие
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