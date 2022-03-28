Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Голландии. Эредивизие

ПСВ ждёт ответа ван Нистелроя

28 Марта 2022 • 21:52 Комментировать
Твенте
...
ПСВ
4.60 3.65 1.78
02.04 19:45

Мы уже сообщали о том, что бывшая звезда ПСВ и «Манчестер Юнайтед» Рууд ван Нистелрой может стать наставником клуба из Эйндховена. Сейчас Рууд работает с молодежным составом клуба, и в руководстве ПСВ считают, что он может стать эдаким Зинедином Зиданом для ПСВ - тот также руководил молодежкой, но встав у руля «Реала», тут же привел его к победе в Лиге чемпионов.

Уже известно, что нынешний наставник клуба Роджер Шмидт покинет его в конце сезона, и сейчас руководство ПСВ подталкивает Рууда к скорейшему согласию на роль наставника основной команды, сообщает Voetbal International.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ПСВ Рууд ван Нистелрой
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ТВЕНТЕ ПСВ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 28 Марта
21:52 · Голландия. Эредивизие
ПСВ ждёт ответа ван Нистелроя
13:10 · Голландия. Эредивизие
«Ювентус» интересуется защитником «Алкмаара»
12:40 · Англия. Премьер-лига
Ван Галь резко ответил на критику со стороны Ван Дейка: Тактику определяет тренер!
27 Марта
22:36 · Англия. Премьер-лига
Футболист молодёжной сборной Испании заинтересовал «Интер», «МЮ» и «Аякс»
18:57 · Голландия. Эредивизие
В «РБ Лейпциге» опровергли уход воспитанников «Барселоны»
26 Марта
10:30 · Голландия. Эредивизие
Мазрауи готов присоединиться к «Барселоне»
08:08 · Англия. Премьер-лига
«Реал» интересуется Почеттино
25 Марта
09:43 · Голландия. Эредивизие
Бывший наставник сборной России Адвокат стал консультантом тренера «Утрехта»
08:21 · Голландия. Эредивизие
Дани Алвес призывает «Барселону» приобрести Антони
24 Марта
23:16 · Голландия. Эредивизие
Чиновники из Катара раскритиковали позицию Ван Галя
23:02 · Германия. Бундеслига
«Бавария» сделала новое предложение по Гравенберху
09:06 · Голландия. Эредивизие
Владельцы «Манчестер Сити» купили клуб в Голландии
23 Марта
09:17 · Голландия. Эредивизие
Вингер «Фейеноорда» заинтересовал итальянские клубы
00:01 · Голландия. Эредивизие
«Аякс» готов заработать на Гравенберхе хорошие деньги
22 Марта
14:40 · Голландия. Эредивизие
Вратарь «Аякса» Онана попал в автокатастрофу, всё обошлось хорошо
Все новости
Рекомендуем