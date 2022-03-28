ПСВ ждёт ответа ван Нистелроя

Мы уже сообщали о том, что бывшая звезда ПСВ и «Манчестер Юнайтед» Рууд ван Нистелрой может стать наставником клуба из Эйндховена. Сейчас Рууд работает с молодежным составом клуба, и в руководстве ПСВ считают, что он может стать эдаким Зинедином Зиданом для ПСВ - тот также руководил молодежкой, но встав у руля «Реала», тут же привел его к победе в Лиге чемпионов.

Уже известно, что нынешний наставник клуба Роджер Шмидт покинет его в конце сезона, и сейчас руководство ПСВ подталкивает Рууда к скорейшему согласию на роль наставника основной команды, сообщает Voetbal International.