«Ювентус» интересуется защитником «Алкмаара»

«Ювентус» интересуется защитником Оуэном Вейндалом из нидерландского «Алкмаара», сообщает Calciomercato.

Туринский клуб рассматривает игрока, как возможную замену Алексу Сандро, игра которого не удовлетворяет главного тренера Массимилиано Аллегри.

В этом сезоне футболист провел в высшем голландском дивизионе 24 матча, забил 1 гол и отдал 8 результативных передач. По информации портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет 12 миллионов евро. Его контракт с «Алкмааром» истекает в 2024 году.