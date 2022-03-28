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«Ювентус» интересуется защитником «Алкмаара»

28 Марта 2022 • 13:10 Комментировать

«Ювентус» интересуется защитником Оуэном Вейндалом из нидерландского «Алкмаара», сообщает Calciomercato.

Туринский клуб рассматривает игрока, как возможную замену Алексу Сандро, игра которого не удовлетворяет главного тренера Массимилиано Аллегри.

В этом сезоне футболист провел в высшем голландском дивизионе 24 матча, забил 1 гол и отдал 8 результативных передач. По информации портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет 12 миллионов евро. Его контракт с «Алкмааром» истекает в 2024 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус АЗ Алкмаар
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