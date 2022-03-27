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Чемпионат Голландии. Эредивизие

В «РБ Лейпциге» опровергли уход воспитанников «Барселоны»

27 Марта 2022 • 18:57 Комментировать

Нападающий «РБ Лейпциг» Брайан Бробби и полузащитник Илайкс Мориба не покинут команду в летнее трансферное окно, об этом заявил президент «Лейпцига» Оливер Минцлафф.

Глава «быков» заявил клубной пресс-службе, что рад тому, что оба игрока являются частью команды. Также Минцлафф заявил, что Мориба и Бробби сейчас находятся в аренде, но летом вернутся в команду.

19-летний Мориба зимой перешел в «Валенсию» на правах аренды. Он сыграл за «летучих мышей» 6 матчей в чемпионате Испании, но результативными действиями не отметился. Отметим, 19-летний гвинеец является воспитанником «Барселоны».

20-летний Бробби также зимой покинул «РБ Лейпциг» и перешел в «Аякс», за который выступает на правах аренды. Голландец принял участие в четырех матчах в чемпионате Нидерландов, забил 4 гола и отдал 3 результативные передачи.          


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Евро-Футбол.Ру,
Барселона РБ Лейпциг Брайан Бробби Илайкс Мориба
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