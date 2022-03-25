Дани Алвес призывает «Барселону» приобрести Антони

Дани Алвес призывает «Барселону» приобрести полузащитника «Аякса» Антонии, сообщает бразильское издание UOL. Бразильский футболист оценивается «Аяксом» примерно в 40 миллионов евро.

На данный момент Антони отлично провел сезон 2021/22, забив 12 голов и отдав 10 передач в 33 матчах во всех турнирах за голландский клуб.

«Барселона» стремится укрепить позицию правого полузащитника. Контракт Усмана Дембеле, который играл на этой позиции в этом сезоне, заканчивается этим летом и стороны пока не пришли к обоюдному согласию.