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Чемпионат Голландии. Эредивизие

Чиновники из Катара раскритиковали позицию Ван Галя

24 Марта 2022 • 23:16 Комментировать

Официальный представитель чемпионата мира по футболу в Катаре Хасан Аль Тавади раскритиковал Луи ван Галя за высказывание против предстоящего финального турнира чемпионата мира, предположив, что босс сборной Голландии понятия не имел, что турнир значит для страны и арабского региона в целом.

Ранее Ван Галь заявил, что считает «смехотворным» решение ФИФА проводить турнир в Катаре, обвинив федерацию, что для нее на первом месте стоит не развитие футбола в регионе, а зарабатывание денег.

«Прежде всего, позвольте мне сказать: для человека с многолетним опытом, который понимает, насколько важным может быть футбол, нелепо делать такое заявление», - сказал Аль Тавади в интервью beIN Sports.

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Луи Ван Галь
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