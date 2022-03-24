Чиновники из Катара раскритиковали позицию Ван Галя

Официальный представитель чемпионата мира по футболу в Катаре Хасан Аль Тавади раскритиковал Луи ван Галя за высказывание против предстоящего финального турнира чемпионата мира, предположив, что босс сборной Голландии понятия не имел, что турнир значит для страны и арабского региона в целом.

Ранее Ван Галь заявил, что считает «смехотворным» решение ФИФА проводить турнир в Катаре, обвинив федерацию, что для нее на первом месте стоит не развитие футбола в регионе, а зарабатывание денег.

«Прежде всего, позвольте мне сказать: для человека с многолетним опытом, который понимает, насколько важным может быть футбол, нелепо делать такое заявление», - сказал Аль Тавади в интервью beIN Sports.