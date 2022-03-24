Владельцы «Манчестер Сити» купили клуб в Голландии

City Football Group на своём официальной сайте объявила о покупке голландского футбольного клуба «НАК Бреда».
Владельцы «Манчестер Сити» официально завершили покупку голландской команды, которая стала уже 11-й для эмиратского спортивного холдинга. Напомним, что под управлением известной компании, помимо «Манчестер Сити», также находятся испанская «Жирона», французский «Труа», бельгийский «Ломмель», американский «Нью-Йорк Сити», австралийский «Мельбурн», уругвайский «Монтевидео», индийский «Мумбай», китайский «Сычуань Цзюню» и японский клуб «Иокогама».