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Владельцы «Манчестер Сити» купили клуб в Голландии

24 Марта 2022 • 09:06 Комментировать

City Football Group на своём официальной сайте объявила о покупке голландского футбольного клуба «НАК Бреда».

Владельцы «Манчестер Сити» официально завершили покупку голландской команды, которая стала уже 11-й для эмиратского спортивного холдинга. Напомним, что под управлением известной компании, помимо «Манчестер Сити», также находятся испанская «Жирона», французский «Труа», бельгийский «Ломмель», американский «Нью-Йорк Сити», австралийский «Мельбурн», уругвайский «Монтевидео», индийский «Мумбай», китайский «Сычуань Цзюню» и японский клуб «Иокогама».

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Манчестер Сити НАК Бреда эредивизие
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