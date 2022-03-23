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Чемпионат Голландии. Эредивизие

«Аякс» готов заработать на Гравенберхе хорошие деньги

23 Марта 2022 • 00:01 Комментировать
Гронинген
...
Аякс
02.04 17:30

В последнее время все чаще и чаще появляются слухи о том, что полузащитник Райан Гравенберх покинет «Аякс» - слухи отправляют его в самые престижные «дома Европы», в том числе в «Баварию», «Ювентус» или «Манчестер Сити». Наиболее активны в своих попытках заполучить Гравенберха как раз немцы.

Стоит заметить, что делами Райана ведает известный агент Мино Райола. Он пытается продать своего подопечного как можно дороже, и этим весьма доволен «Аякс», который также намерен хорошо заработать на продаже перспективного полузащитника. Гравенберх выступает за «Аякс» с 2018 года, он дебютировал во взрослом клубе в шестнадцать лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Райан Гравенберх
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ГРОНИНГЕН АЯКС
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