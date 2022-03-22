Вратарь «Аякса» Онана попал в автокатастрофу, всё обошлось хорошо

Вратарь «Аякса» Андре Онана попал в автокатастрофу, направляясь на тренировку.

Сообщается, что вратарь «Аякса» направлялся в Дулу из Яунде во вторник утром, когда произошел инцидент.

Он попал в аварию с участием трех автомобилей, не получив серьезных травм. Пока о пострадавших не сообщается.

Сейчас Онана находится в лагере камерунской сборной, которая готовится к отборочному матчу к чемпионату мира.

В этом сезоне Онана сыграл за «Аякс» в высшем дивизионе чемпионата Голландии 4 матча, пропустив 8 мячей.