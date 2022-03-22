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Чемпионат Голландии. Эредивизие

Новым тренером ПСВ может стать легенда клуба

22 Марта 2022 • 10:16 Комментировать

Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» и «Реала» Руд ван Нистелрой может стать новым главным тренером ПСВ. Об этом сообщает издание Eindhovens Dagblad.

По информации источника, 45-летний голландец является главным кандидатом на должность. Нынешним главным тренером ПСВ является немецкий специалист Рогер Шмидт, который может покинуть клуб в конце нынешнего сезона.

В текущий момент Нистелрой возглавляет молодёжную команду ПСВ. В бытность игроком он провёл за команду из Эйндховена 90 матчей, в которых забил 77 голов и отдал 20 голевых передач.

 

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ПСВ Руд Ван Нистелрой
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