Новым тренером ПСВ может стать легенда клуба

Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» и «Реала» Руд ван Нистелрой может стать новым главным тренером ПСВ. Об этом сообщает издание Eindhovens Dagblad.

По информации источника, 45-летний голландец является главным кандидатом на должность. Нынешним главным тренером ПСВ является немецкий специалист Рогер Шмидт, который может покинуть клуб в конце нынешнего сезона.

В текущий момент Нистелрой возглавляет молодёжную команду ПСВ. В бытность игроком он провёл за команду из Эйндховена 90 матчей, в которых забил 77 голов и отдал 20 голевых передач.