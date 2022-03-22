Ван Галь: ФИФА утверждает, что хочет развивать футбол в Катаре? Это бред!

Главный тренер сборной Голландии обрушился с критикой на «смехотворное» решение ФИФА провести чемпионат мира в Катаре.

«Я уже упоминал об этом на предыдущих пресс-конференциях. Я думаю, это нелепо, что чемпионат проводится мира там», — сказал он журналистам в понедельник.

Он отметил, что главным ориентиром для ФИФА является финансовая прибыль.

«Мы будем играть в стране, о которой ФИФА говорит, что хочет развивать там футбол. Это бред, но это не имеет значения. Дело в деньгах, в коммерческих интересах. Вот что важно ФИФА», - заключил голландский специалист.