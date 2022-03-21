«Барселона» заинтересовалась вингером ПСВ Коди Гакпо, сообщает The Athletic.

22-летний игрок проводит хороший сезон в Голландии, забив 16 голов и отдав 14 передач в 36 матчах. Его контракт рассчитан до 2026 года, но сообщается, что клуб согласится позволить ему уйти этим летом, если будет сделано подходящее предложение.

Также футболистом интересуются «Арсенал», «Бавария» и «Ливерпуль».Считается, что запрашиваемая цена составит около 35 миллионов евро.

Гапко, родившийся в Эйндховене в семье тоголезца ганского происхождения и матери-голландки, прошел через молодежную систему ПСВ и всю свою карьеру провел в клубе. Он сыграл четыре матча за взрослую сборную Нидерландов.