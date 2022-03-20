Гол Тиля не спас «Фейеноорд» от поражения в матче против «Аякса»

«Аякс» на своей арене имени «Йохана Кройффа» одержал волевую победу над «Фейеноордом» со счетом 3:2.

На 8-й минуте игры Луис Синистерра вывел гостей вперед. На 24-й минуте счет сравнял лучший бомбардир чемпионата Нидерландов Себастьян Халлер.

Второй гол в ворота «Аякса» на 28-й минуте забил арендованный у «Спартака» Гус Тиль.

Спас хозяев от поражения на 78-й минуте Душан Тадич. Затем в концовке матча победу хозяевам принес Антони.

Напомним, 24-летний голландец арендован у «Спартака» до конца сеона-2021/22. В текущем чемпионате Нидерландов Тиль провел 26 матчей за команду из Роттердама, забил 13 голов и отдал 2 результативные передачи.

«Аякс» остался на первом месте, набрав 66 очков. У ПСВ, идущий вторым – 61 очко и игра в запасе.

«Фейеноорд» набрал 56 очков и остался на третьей строчке.