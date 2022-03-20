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Чемпионат Голландии. Эредивизие

Гол Тиля не спас «Фейеноорд» от поражения в матче против «Аякса»

20 Марта 2022 • 18:30 Комментировать
Аякс
3:2
Фейеноорд
окончен

«Аякс» на своей арене имени «Йохана Кройффа» одержал волевую победу над «Фейеноордом» со счетом 3:2. 

На 8-й минуте игры Луис Синистерра вывел гостей вперед. На 24-й минуте счет сравнял лучший бомбардир чемпионата Нидерландов Себастьян Халлер.

Второй гол в ворота «Аякса» на 28-й минуте забил арендованный у «Спартака» Гус Тиль.

Спас хозяев от поражения на 78-й минуте Душан Тадич. Затем в концовке матча победу хозяевам принес Антони.

Напомним, 24-летний голландец арендован у «Спартака» до конца сеона-2021/22. В текущем чемпионате Нидерландов Тиль провел 26 матчей за команду из Роттердама, забил 13 голов и отдал 2 результативные передачи.

«Аякс» остался на первом месте, набрав 66 очков. У ПСВ, идущий вторым – 61 очко и игра в запасе.

«Фейеноорд» набрал 56 очков и остался на третьей строчке.

Протокол игры  
Аякс 3:2Фейеноорд
  8'Синистерра Луис (0:1)
(1:1) Алле Себастьян24'   
  28'Тиль Гус (1:2)
(2:2) Тадич Душан78'   
(3:2) Антони86'   
Онана АндреМазрауи НуссерТимбер ЮррьенМартинес Лисандро  90' (Шуурс Перр (  90') Блинд Дэйли  69' (Броббей Брайан (  69') Альварес Эдсон  46' (Классен Дэви (  46') Гравенберх РайанАнтони   87'Бергёйс Стивен  69' (Тальяфико Николас (  69') Тадич ДушанАлле Себастьян
Запасные: Перейра Данило IIТейлор КеннетСетфорд ЧарлиКудус МохаммедРенсх ДевайнДарами МохаммедТытонь ПшемыславЛабьяд Закария
Марсиано ОфирГертрейда ЛютсхарелТраунер ГернотСенеси МаркосМаласиа ТиреллЭурснес ФредрикТоорнстра Йенс  63' (Хендрикс Йоррит (  63') Нелсон РайсТиль ГусСинистерра Луис  83' (Педерсен Маркус Гольмгрен (  83') Дессерс Сириль  76' (Линссен Брайан (  76')
Запасные: Бенита МимеирхельТроос ТейнЯнсен ТейсДжаханбакш АлирезаХендрикс РамонБассетт КоулВалемарк Патрик
20 марта. Стадион "Йохан Кройф Арена" (Амстердам).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Фейеноорд ПСВ эредивизие Гус Тиль
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окончен Утрехт 1:3 Гронинген 8.50 5.50 1.32
окончен Аякс 3:2 Фейеноорд
Идет 79 минута ПСВ 4:0 Фортуна Ситтард 1.13 8.50 21.00
Идет 78 минута Витесс 1:2 Ваалвейк 1.52 4.30 6.20
20.03  22:00 Виллем II ... АЗ Алкмаар 4.00 3.70 1.81
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Сегодня, 20 Марта
18:30 · Голландия. Эредивизие
Гол Тиля не спас «Фейеноорд» от поражения в матче против «Аякса»
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