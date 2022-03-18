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Чемпионат Голландии. Эредивизие

Эрин тен Хааг – об интересе «Манчестер Юнайтед»: «Я сосредоточен на текущем сезоне с «Аяксом»

18 Марта 2022 • 19:26 Комментировать
Аякс
...
Фейеноорд
20.03 16:30

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хааг прокомментировал интерес к нему со стороны «Манчестер Юнайтед».

«Я просто сосредоточен на этом сезоне. Все силы вложены в нынешний состав. Я не думаю о следующем сезоне. Я хочу выжать максимум из текущего сезона, мы еще можем выиграть 2 трофея», — цитирует Хаага официальный сайт «Аякса».

Ранее в британских СМИ появилась информация, согласно которой руководство «красных дьяволов» рассматривает кандидатуру голландского специалиста на пост главного тренера команды.

«Аякс» вылетел из еврокубков, но сохраняет шансы на победу в чемпионате Голландии. За восемь туров до конца сезона команда лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя ПСВ на два очка.

«Аякс» имеет возможность взять титул внутри страны. Клуб 17 апреля сыграет в финале Кубка Нидерландов против ПСВ.


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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Манчестер Юнайтед ПСВ Эрик тен Хаг
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