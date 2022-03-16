Тренер «Аякса» заявил, что учит английский язык не ради «Манчестер Юнайтед»

Наставник амстердамского «Аякса» Эрик тен Хаг в разговоре с журналистами рассказал о том, зачем он активно учит английский язык.

Тен Хаг заявил, что он учит английский точно не для того, чтобы летом перебраться в «Манчестер Юнайтед», куда его активно сватает пресса. Тренер отметил, что в «Аяксе» очень много иностранных футболистов, с которыми необходимо говорить на английском, так что именно по этой причине он и начал активнее изучать язык. Эрик добавил, что в данный момент сосредоточен только на работе в «Аяксе».

Напомним, что журналисты называют тен Хага и Маурисио Почеттино главными претендентами на пост нового главного тренера «красных дьяволов».