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Чемпионат Голландии. Эредивизие

Алле интересен миланскому «Интеру»

16 Марта 2022 • 06:07 Комментировать
Аякс
...
Фейеноорд
20.03 16:30

Лучший бомбардир текущей Лиги чемпионов, Себастьян Алле из «Аякса», в следующем сезоне может оказаться в «Интере». Миланский клуб остро испытывает нехватку игрока типа ушедшего в «Челси» Ромелу Лукаку - мощного форварда таранного типа. Разыгравшийся в этом сезоне Алле (11 голов в текущем розыгрыше Лиги чемпионов) может стать реальной альтернативой бельгийцу - он еще достаточно молод (27 лет), мотивирован, старателен и бесконфликтен.

Как сообщает La Gazzetta Dello Sport, представители «Интера» уже готовят предложение, в то время как «Аякс» озвучил ценник за французского нападающего - тридцать пять миллионов евро.

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АЯКС ФЕЙЕНООРД
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