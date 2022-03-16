Алле интересен миланскому «Интеру»

Лучший бомбардир текущей Лиги чемпионов, Себастьян Алле из «Аякса», в следующем сезоне может оказаться в «Интере». Миланский клуб остро испытывает нехватку игрока типа ушедшего в «Челси» Ромелу Лукаку - мощного форварда таранного типа. Разыгравшийся в этом сезоне Алле (11 голов в текущем розыгрыше Лиги чемпионов) может стать реальной альтернативой бельгийцу - он еще достаточно молод (27 лет), мотивирован, старателен и бесконфликтен.

Как сообщает La Gazzetta Dello Sport, представители «Интера» уже готовят предложение, в то время как «Аякс» озвучил ценник за французского нападающего - тридцать пять миллионов евро.