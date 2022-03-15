Гётце: «Хочу выступать на самом высоком уровне и выиграть Лигу чемпионов»

Немецкий полузащитник «ПСВ» Марио Гётце заявил о желании выиграть Лигу чемпионов.

«Я всегда хотел выиграть Лигу чемпионов. Сейчас моя цель — выступать на самом высоком уровне. Наиболее предпочтительные варианты для меня сейчас — Италия или Испания. Также я был бы не прочь попробовать себя и в чемпионате Англии», — цитирует Гётце Goal.

Полузащитник выступает за «ПСВ» второй год. В нынешнем сезоне чемпионата Голландии Гётце забил 3 мяча и сделал 3 голевых передачи в 23 матчах. Ранее футболист защищал цвета дортмундской «Боруссии» и «Баварии».

Напомним, немец является чемпионом мира 2014 года в составе сборной Германии. В финале турнира против Аргентины (1:0) Гётце забил победный мяч.