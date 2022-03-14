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Хунтелар вернётся в «Аякс»

14 Марта 2022 • 10:01 Комментировать

Клас-Ян Хунтелар будет работать в системе «Аякса».

Экс-форвард будет работать в спортивном отделе голландского гранда. Об этом сообщает официальный сайт «Аякса».

38-летний голландец будет помощником Джерри Хамстры, который заменил Марка Овермарса, уволенного из-за скандала.

Контракт Хунтелара будет рассчитан до лета 2024 года. Он подпишет его после прохождения тренерских курсов.

Хунтелар играл за «Аякс» с 2006 по 2009 годы, а после с 2017 по 2021 годы. Всего в 257 играх он 158 раз поражал ворота соперников, отдав за это время 43 голевые передачи.

 

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Аякс Клаас-Ян Хунтелаар
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