«Аякс» забил свой самый поздний победный гол с 2013 года в чемпионате Нидерландов

Амстердамский «Аякс» с большим трудом ушел от поражения в матче двадцать шестого тура чемпионата Нидерландов против «Камбюра». «Аякс» забил два мяча в первом тайме, но во второй половине игры расслабился и получил в свои ворота «ответку» - также два мяча. Однако прекрасный удар Гравенберха уже в добавленное арбитром время все-таки принес «Аяксу» три очка.

Это был самый поздний победный гол «Аякса» (на 91-й минуте 30-й секунде) в матче чемпионата Нидерландов с 22-го декабря 2013 года, когда Хайро Ридевальд забил «Роде» на 91-й минуте 32-й секунде и «Аякс» одержал победу в гостевом матче со счетом 2:1.