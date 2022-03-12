Амстердамский «Аякс» с большим трудом одолел «Камбюр»

Амстердамский «Аякс» с большим трудом добыл очередные три очка в матче с «Камбюром». забив решающий мяч уже в добавленное арбитром время. Это случилось после того, как ранее «Аякс» чуть не упустил победу в игре с другим не самым сильным клубом - «Ваалвейком».
В первом тайме подопечные Эрика тен Хага забили два гола, но во второй половине встречи «Камбюр» преобразился и сравнял счет. Лишь решительность Гравенберха, выстрелившего почти с тридцати метров, все-таки спасла фавориту три полноценных очка.
Протокол игры
|3'Тадич Душан (0:1)
|40'Алле Себастьян (0:2)
|(1:2) Каллон Исса48'
|(2:2) Йоостен Патрик79'
|90'Гравенберх Райан (2:3)
Бос Питер•Самбисса Давид 77' (Йоостен Патрик ( 77') •Яспер тер Хейде 66' (Шмидт Доке ( 66') •Тол Марко•Схаутен Эрик•Бангура Алекс•Паулиссен Митчелл•Худемакерс Меес•Маулун Робин 59' 90' (Ван дер Мер Йондли ( 90') •Каллон Исса 77' (Брей Майкл ( 77') •Tom Boere 19'
Онана Андре•Мазрауи Нуссер 62' (Ренсх Девайн ( 62') •Шуурс Перр 74' (Кудус Мохаммед ( 74') •Блинд Дэйли•Тальяфико Николас 85' (Броббей Брайан ( 85') •Классен Дэви 74' (Тимбер Юррьен ( 74') •Гравенберх Райан•Антони•Бергёйс Стивен•Тадич Душан•Алле Себастьян 71'
11 марта. Стадион "Камбюр" (Леуварден).
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