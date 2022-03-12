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Чемпионат Голландии. Эредивизие

Амстердамский «Аякс» с большим трудом одолел «Камбюр»

12 Марта 2022 • 00:26 Комментировать
Камбюр
2:3
Аякс
окончен

Амстердамский «Аякс» с большим трудом добыл очередные три очка в матче с «Камбюром». забив решающий мяч уже в добавленное арбитром время. Это случилось после того, как ранее «Аякс» чуть не упустил победу в игре с другим не самым сильным клубом - «Ваалвейком».

В первом тайме подопечные Эрика тен Хага забили два гола, но во второй половине встречи «Камбюр» преобразился и сравнял счет. Лишь решительность Гравенберха, выстрелившего почти с тридцати метров, все-таки спасла фавориту три полноценных очка.

Протокол игры  
Камбюр 2:3Аякс
  3'Тадич Душан (0:1)
  40'Алле Себастьян (0:2)
(1:2) Каллон Исса48'   
(2:2) Йоостен Патрик79'   
  90'Гравенберх Райан (2:3)
Бос ПитерСамбисса Давид  77' (Йоостен Патрик (  77') Яспер тер Хейде  66' (Шмидт Доке (  66') Тол МаркоСхаутен ЭрикБангура АлексПаулиссен МитчеллХудемакерс МеесМаулун Робин   59'  90' (Ван дер Мер Йондли (  90') Каллон Исса  77' (Брей Майкл (  77') Tom Boere   19'
Запасные: Roy van MamerenКиш ТамашSekou SyllaЯкобс ЯмиHenk de JongМиннема БреттДоодеман Ник
Онана АндреМазрауи Нуссер  62' (Ренсх Девайн (  62') Шуурс Перр  74' (Кудус Мохаммед (  74') Блинд ДэйлиТальяфико Николас  85' (Броббей Брайан (  85') Классен Дэви  74' (Тимбер Юррьен (  74') Гравенберх РайанАнтониБергёйс СтивенТадич ДушанАлле Себастьян   71'
Запасные: Ван Гелдерен ЛиамТейлор КеннетСетфорд ЧарлиДарами МохаммедТытонь ПшемыславЛабьяд Закария
11 марта. Стадион "Камбюр" (Леуварден).

 

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Аякс Камбюр
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окончен Камбюр 2:3 Аякс 18.00 9.50 1.12
12.03  18:30 Спарта Роттердам ... Гоу Эхед Иглс 2.07 3.55 3.30
12.03  20:45 Гронинген ... НЕК Неймеген 2.27 3.55 2.90
12.03  23:00 Ваалвейк ... Херенвен 3.10 3.45 2.18
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Сегодня, 12 Марта
00:26 · Голландия. Эредивизие
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