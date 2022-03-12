Амстердамский «Аякс» с большим трудом одолел «Камбюр»

Амстердамский «Аякс» с большим трудом добыл очередные три очка в матче с «Камбюром». забив решающий мяч уже в добавленное арбитром время. Это случилось после того, как ранее «Аякс» чуть не упустил победу в игре с другим не самым сильным клубом - «Ваалвейком».

В первом тайме подопечные Эрика тен Хага забили два гола, но во второй половине встречи «Камбюр» преобразился и сравнял счет. Лишь решительность Гравенберха, выстрелившего почти с тридцати метров, все-таки спасла фавориту три полноценных очка.