«Бавария» поборется с тремя английскими клубами за таланта «Аякса»

«Бавария», «Ньюкасл», «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» следят за бразильским талантом «Аякса» Антони. Об этом в своём «Твиттере» сообщает журналист Никола Скира.

По информации источника, всем клубам интересен вариант с подписанием 22-летнего вингера уже предстоящим летом.

Бразилец перешёл в «Аякс» летом 2020 года из бразильского «Сан-Паулу» за €15,75 млн.

В текущем сезоне Антони провёл за «Аякс» 30 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и отдал 10 голевых передач. Цена игрока по Transfermarkt составляет €35 млн.