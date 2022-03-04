«Аякс» вышел в финал Кубка Нидерландов

Амстердамский «Аякс» обыграл в Алкмаре местный АЗ, обеспечив себе место в финале Кубка Нидерландов. «Аяксиды» забили по голу в каждом из таймов - уже в дебюте матча отличился Стив Бергейс, а за минуту до конца игры преимущество «Аякса» удвоил Дэви Классен. В финальном матче «Аякс» сразится с ПСВ, который вчера оказался лучше «Гоу Эхед Иглз».

«Аякс» двадцать раз побеждал в Кубке Нидерландов, в последний раз это произошло в прошлом году. ПСВ выигрывал Кубок куда реже - всего лишь девять раз, причем в последний раз это произошло в далеком уже 2012 году. Финальный матч турнира состоится в апреле.