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Чемпионат Голландии. Эредивизие

ПСВ вышел в финал Кубка Нидерландов

03 Марта 2022 • 00:23 Комментировать

ПСВ одержал гостевую победу над «Гоу Эхел Иглз» в рамках полуфинала Кубка Нидерландов. Несмотря на то, что хозяева, которые недавно переиграли на этом же поле «Аякс» в матче чемпионата, первыми открыли счет, ПСВ отыгрался еще до конца первого тайма благодаря усилиям Эрана Захави, а во втором тайме Джоуи Верман принес победу.

Теперь ПСВ ждет итогов второго полуфинала, в котором сыграют АЗ и «Аякс» - эта игра состоится в четверг, 3-го марта.

ПСВ девять раз выигрывал Кубок Нидерландов, в первый раз это произошло в 1950 году, в последний раз команда брала трофей десять лет тому назад - в 2012 году.
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Евро-Футбол.Ру,
ПСВ
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