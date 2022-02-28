Онана – об уходе из «Аякса»: «Я имею право не продлевать контракт»

Голкипер Андре Онана объяснил свое решение покинуть «Аякс» после семи лет выступления за голландский клуб.

«Я имею право не продлевать контракт. Я отдавал всего себя этому клубу и думаю, что моё время подошло к концу. Не хочу обсуждать, что произошло, но все несут ответственность за то, что я не подписал новый контракт», - приводит слова Онаны NOS.

Таким образом, Онана покинет «Аякс» в статусе свободного агента, ожидается, что голкипер продолжит карьеру в миланском «Интере». По неофициальной информации, 25-летний футболист подпишет долгосрочный контракт с итальянским клубом, по которому будет зарабатывать порядка трёх миллионов евро в год.