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Чемпионат Голландии. Эредивизие

Онана – об уходе из «Аякса»: «Я имею право не продлевать контракт»

28 Февраля 2022 • 20:29 Комментировать

Голкипер Андре Онана объяснил свое решение покинуть «Аякс» после семи лет выступления за голландский клуб.

«Я имею право не продлевать контракт. Я отдавал всего себя этому клубу и думаю, что моё время подошло к концу. Не хочу обсуждать, что произошло, но все несут ответственность за то, что я не подписал новый контракт», - приводит слова Онаны NOS.

Таким образом, Онана покинет «Аякс» в статусе свободного агента, ожидается, что голкипер продолжит карьеру в миланском «Интере». По неофициальной информации, 25-летний футболист подпишет долгосрочный контракт с итальянским клубом, по которому будет зарабатывать порядка трёх миллионов евро в год.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Аякс Андре Онана
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