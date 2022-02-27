«Аякс» впервые пропустил гол в первом тайме в матче чемпионата Нидерландов в текущем сезоне

Амстердамский «Аякс», выступающий в качестве лидера и фаворита чемпионата Нидерландов, в 24-м туре играет на выезде с «Гоу Эхед Иглз». Команда Эрика тен Хага, демонстрирующая очень результативную игру как во внутреннем чемпионате, так и в Лиге чемпионов, не сумела поразить ворота соперника в первом тайме. Более того, впервые в этом сезоне «Аякс» пропустил в первой половине игры, оказавшись в роли догоняющего после первого тайма.

Любопытно, что и в первом круге за весь матч «Аякс» не смог распечатать ворота «орлов» - матч закончился нулевой ничьей.

Следить за тем, как подопечные тен Хага будут пытаться отыграться, можно в нашей текстовой лайв-трансляции.