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Чемпионат Голландии. Эредивизие

«Аякс» впервые пропустил гол в первом тайме в матче чемпионата Нидерландов в текущем сезоне

27 Февраля 2022 • 19:41 Комментировать
Гоу Эхед Иглс
2:1
Аякс
окончен

Амстердамский «Аякс», выступающий в качестве лидера и фаворита чемпионата Нидерландов, в 24-м туре играет на выезде с «Гоу Эхед Иглз». Команда Эрика тен Хага, демонстрирующая очень результативную игру как во внутреннем чемпионате, так и в Лиге чемпионов, не сумела поразить ворота соперника в первом тайме. Более того, впервые в этом сезоне «Аякс» пропустил в первой половине игры, оказавшись в роли догоняющего после первого тайма.

Любопытно, что и в первом круге за весь матч «Аякс» не смог распечатать ворота «орлов» - матч закончился нулевой ничьей.

Следить за тем, как подопечные тен Хага будут пытаться отыграться, можно в нашей текстовой лайв-трансляции.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Гоу Эхед Иглз
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окончен Спарта Роттердам 1:2 ПСВ
окончен Гоу Эхед Иглс 2:1 Аякс 19.00 7.70 1.15
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