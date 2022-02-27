«Аякс» арендовал полузащитника «Кайрата» Абикена

Амстердамский «Аякс» взял в аренду 25-летнего казахстанского полузащитника Айбола Абикена, права на которого принадлежат алматинскому «Кайрату». Об арендном соглашении сообщил официальный сайт «Кайрата».

Айбол Абикен является воспитанником «Кайрата», и выступает за первую команду с 2017 года. Аренда рассчитана до конца декабря 2022 года. Рыночная стоимость футболиста, по версии Transfermarkt, составляет 1 миллион евро.

В 2021 году Абикен сыграл 40 матчей за «Кайрат» во всех турнирах, в которых забил 5 голов. Также Айбол является игроком национальной сборной Казахстана, за которую сыграл 12 матчей, забив 1 гол.