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«Аякс» арендовал полузащитника «Кайрата» Абикена

27 Февраля 2022 • 09:28 Комментировать
Гронинген
...
Аякс
02.04 17:30

Амстердамский «Аякс» взял в аренду 25-летнего казахстанского полузащитника Айбола Абикена, права на которого принадлежат алматинскому «Кайрату». Об арендном соглашении сообщил официальный сайт «Кайрата».

Айбол Абикен является воспитанником «Кайрата», и выступает за первую команду с 2017 года. Аренда рассчитана до конца декабря 2022 года. Рыночная стоимость футболиста, по версии Transfermarkt, составляет 1 миллион евро.

В 2021 году Абикен сыграл 40 матчей за «Кайрат» во всех турнирах, в которых забил 5 голов. Также Айбол является игроком национальной сборной Казахстана, за которую сыграл 12 матчей, забив 1 гол.

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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Кайрат Айбол Абикен
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ГРОНИНГЕН АЯКС
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27.02  16:30 Спарта Роттердам ... ПСВ
27.02  18:45 Гоу Эхед Иглс ... Аякс 19.00 7.40 1.16
27.02  22:00 Херенвен ... Утрехт 3.55 3.75 1.98
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