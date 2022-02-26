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«Боруссия» и «Барселона» поспорят за защитника «Аякса»

26 Февраля 2022 • 07:43 Комментировать
24-летний марокканский защитник «Аякса» Нуссай Мзаури летом, скорее всего, сменит клубную прописку. Как минимум два европейских гранда заинтересованы в его услугах.
Как сообщает итальянский журналист Никола Скира, за ситуацией вокруг Мзаури следят представители дортмундской «Боруссии». «Шмели» хотят подписать его на правах свободного агента, поскольку летом у Мзаури кончается контракт.
Также известно, что с декабря за футболистом наблюдает «Барселона». Каталонский клуб видит в Мзаури потенциальную замену американцу Сержиньо Десту, которого связывают с уходом из клуба.
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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Барселона Боруссия Дортмунд Нуссай Мзаури
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