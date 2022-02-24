Летом Гравенберх может оказаться в «Ювентусе»

Центральный полузащитник «Аякса» Райан Гравенберх производит самое положительное впечатление на всю футбольную общественность - несмотря на то, что он еще в возрасте тинейджера (ему 19), Гравенберх не по годам зрел и умен на поле. Им уже интересуются клубы английской Премьер-лиги, а теперь в борьбу за Райана включился и туринский «Ювентус», сообщает calciomercato.com.

Правда, делами Гравенберха заправляет известный агент Мино Райола, который наверняка будет пытаться выжать все соки из клубов, намеренных заручиться качественными услугами его подопечного. Поэтому заполучит молодое дарование тот, кто выложит больше всего денег - и сегодняшнему «Ювентусу» тягаться с самыми богатыми клубами будет непросто.