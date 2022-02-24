Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Голландии. Эредивизие

Летом Гравенберх может оказаться в «Ювентусе»

24 Февраля 2022 • 20:10 Комментировать
Эмполи
...
Ювентус
5.40 3.95 1.63
26.02 20:00

Центральный полузащитник «Аякса» Райан Гравенберх производит самое положительное впечатление на всю футбольную общественность - несмотря на то, что он еще в возрасте тинейджера (ему 19), Гравенберх не по годам зрел и умен на поле. Им уже интересуются клубы английской Премьер-лиги, а теперь в борьбу за Райана включился и туринский «Ювентус», сообщает calciomercato.com.

Правда, делами Гравенберха заправляет известный агент Мино Райола, который наверняка будет пытаться выжать все соки из клубов, намеренных заручиться качественными услугами его подопечного. Поэтому заполучит молодое дарование тот, кто выложит больше всего денег - и сегодняшнему «Ювентусу» тягаться с самыми богатыми клубами будет непросто.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аякс Ювентус Мино Райола Райан Гравенберх
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЭМПОЛИ ЮВЕНТУС
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии временно отключены.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Февраля
20:10 · Голландия. Эредивизие
Летом Гравенберх может оказаться в «Ювентусе»
18:37 · Голландия. Эредивизие
«Барселона» упустила возможность подписать звезду «Аякса» - Антони
23 Февраля
14:44 · Англия. Премьер-лига
​Алле: «Не виню Мойеса»
22 Февраля
05:05 · Голландия. Эредивизие
«Аякс» выплатит почти 8 миллионов евро семье футболиста, у которого случился инфаркт на поле в 2017 году
01:07 · Голландия. Эредивизие
Мазрауи может сменить «Аякс» на «Милан»
20 Февраля
07:21 · Голландия. Эредивизие
«Аякс» установил новый рекорд Эредивизие
00:02 · Голландия. Эредивизие
«Аякс» вырвал победу у «Виллем II»
19 Февраля
11:07 · Германия. Бундеслига
«Бавария» готова купить полузащитника «Аякса»
08:39 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» Дортмунд предложила контракт защитнику «Аякса»
18 Февраля
10:31 · Германия. Бундеслига
«Бавария» нашла топ-форварда на замену Левандовски
17 Февраля
09:56 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нацелился на одного из лидеров «Аякса»
14 Февраля
09:02 · Голландия. Эредивизие
В «Аяксе» недовольны тем, что пострадавшие от действий Овермарса женщины не попытались решить проблему внутри клуба 1
13 Февраля
20:40 · Голландия. Эредивизие
«Фейеноорд» и «Аякс» победили всухую 1
19:06 · Голландия. Эредивизие
Жизнь после «Спартака»: Хендрикс начал забивать в Нидерландах 1
16:25 · Англия. Премьер-лига
​Директор «Манчестер Юнайтед» выбрал приоритетного тренера для команды 2 слухи
Все новости
Рекомендуем