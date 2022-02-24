Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Голландии. Эредивизие

«Барселона» упустила возможность подписать звезду «Аякса» - Антони

24 Февраля 2022 • 18:37 Комментировать
Гоу Эхед Иглс
...
Аякс
18.00 7.50 1.16
27.02 18:45

Бразильский вингер Антони блистает в составе «Аякса» - 22-летний футболист не только демонстрирует отменную технику, но и прекрасно завершает атаки. Однако, как сообщает El Mundo Deportivo, у Антони были все возможности заиграть в «Барселоне». Каталонский клуб мониторил талантливого футболиста перед тем, как он в 2020 году решил присоединиться к «Аяксу».

Это подтвердил и работающий в селекционной службе «Барсы» Эрик Абидаль, уточнивший, что тогда еще были сомнения в том, что Антони превратится в настоящую звезду. Сейчас их уже практически не остается, а на игрока засматриваются такие клубы, как «ПСЖ». Его стоимость согласно Transfermarkt - 35 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Аякс Барселона Эрик Абидаль Антони
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ГОУ ЭХЕД ИГЛС АЯКС
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии временно отключены.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Февраля
18:37 · Голландия. Эредивизие
«Барселона» упустила возможность подписать звезду «Аякса» - Антони
23 Февраля
14:44 · Англия. Премьер-лига
​Алле: «Не виню Мойеса»
22 Февраля
05:05 · Голландия. Эредивизие
«Аякс» выплатит почти 8 миллионов евро семье футболиста, у которого случился инфаркт на поле в 2017 году
01:07 · Голландия. Эредивизие
Мазрауи может сменить «Аякс» на «Милан»
20 Февраля
07:21 · Голландия. Эредивизие
«Аякс» установил новый рекорд Эредивизие
00:02 · Голландия. Эредивизие
«Аякс» вырвал победу у «Виллем II»
19 Февраля
11:07 · Германия. Бундеслига
«Бавария» готова купить полузащитника «Аякса»
08:39 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» Дортмунд предложила контракт защитнику «Аякса»
18 Февраля
10:31 · Германия. Бундеслига
«Бавария» нашла топ-форварда на замену Левандовски
17 Февраля
09:56 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нацелился на одного из лидеров «Аякса»
14 Февраля
09:02 · Голландия. Эредивизие
В «Аяксе» недовольны тем, что пострадавшие от действий Овермарса женщины не попытались решить проблему внутри клуба 1
13 Февраля
20:40 · Голландия. Эредивизие
«Фейеноорд» и «Аякс» победили всухую 1
19:06 · Голландия. Эредивизие
Жизнь после «Спартака»: Хендрикс начал забивать в Нидерландах 1
16:25 · Англия. Премьер-лига
​Директор «Манчестер Юнайтед» выбрал приоритетного тренера для команды 2 слухи
12 Февраля
23:58 · Голландия. Эредивизие
«Витесс» пропустил 5 мячей от ПСВ
Все новости
Рекомендуем