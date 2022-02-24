«Барселона» упустила возможность подписать звезду «Аякса» - Антони

Бразильский вингер Антони блистает в составе «Аякса» - 22-летний футболист не только демонстрирует отменную технику, но и прекрасно завершает атаки. Однако, как сообщает El Mundo Deportivo, у Антони были все возможности заиграть в «Барселоне». Каталонский клуб мониторил талантливого футболиста перед тем, как он в 2020 году решил присоединиться к «Аяксу».

Это подтвердил и работающий в селекционной службе «Барсы» Эрик Абидаль, уточнивший, что тогда еще были сомнения в том, что Антони превратится в настоящую звезду. Сейчас их уже практически не остается, а на игрока засматриваются такие клубы, как «ПСЖ». Его стоимость согласно Transfermarkt - 35 миллионов евро.