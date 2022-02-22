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«Аякс» выплатит почти 8 миллионов евро семье футболиста, у которого случился инфаркт на поле в 2017 году

22 Февраля 2022 • 05:05 Комментировать
Гоу Эхед Иглс
...
Аякс
18.00 7.50 1.16
27.02 18:45

Амстердамский «Аякс» перечислит почти 8 миллионов евро (7,85 млн, если точно) семье Абдельхака Нури, который в 2017 году получил инфаркт прямо на поле во время товарищеского матча с «Вердером». Как оказалось, врачи команды применили неадекватную первую помощь бывшему футболисту, из-за чего его общее состояние здоровья значительно усугубилось. С тех пор «Аякс» оплачивал все счета по  лечению футболиста, но сейчас выплатит большую сумму и этот вопрос будет закрыт, сообщает BBC Sport.

- Хорошо, что мы добились соглашения, теперь можно перевернуть эту печальную страницу, - заявил гендиректор клуба Эдвин ван дер Сар.

«Аякс» навсегда закрепил за Нури футболку с номером 34, а также учредил ежегодную премию его имени, вручаемую лучшему игроку молодежной академии клуба.
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Евро-Футбол.Ру,
Аякс Абдельхак Нури
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ГОУ ЭХЕД ИГЛС АЯКС
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