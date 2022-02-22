Мазрауи может сменить «Аякс» на «Милан»

Итальянский «Милан» заинтересован в сотрудничестве с марокканским защитником, 24-летним Нуссером Мазрауи. При этом первыми обратились к «Милану» как раз представители игрока, контракт которого с «Аяксом» истекает летом текущего года, уточняет La Gazzetta Dello Sport.

Он выступает в составе амстердамского клуба с 2018 года, проведя с тех пор 128 матчей, в которых забил десять голов и сделал восемь голевых передач. В первый же полный сезон с командой марокканский защитник не просто выиграл чемпионат и Кубок Нидерландов, но и дошел до полуфинала Лиги чемпионов, когда «Аякс» на последних секундах потерял место в финале в пользу «Тоттенхэма».