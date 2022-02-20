«Аякс» установил новый рекорд Эредивизие

Амстердамский «Аякс» одержал трудовую победу в Тилбурге, выиграв с минимальным преимуществом у местного «Виллема». Этот матч стал уже двадцать шестым выездным поединком кряду, в котором «Аякс» не проигрывает, что стало новым рекордом высшей лиги голландского чемпионата. Из этих 26 матчей двадцать два «Аякс» выиграл, а еще четыре закончились вничью.

В последний раз «Аякс» проигрывал на выезде 4 октября 2020 года, тогда амстердамцы с минимальным счетом уступили «Гронингену» - 0:1. После этого раздосадованные подопечные тен Хага в следующем выездном матче учинили знаменитый разгром «Венло» со счетом 13:0.